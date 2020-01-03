Гимнастка специально состарила себя и попала под критику своего образа

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая стала известной после яркого участия в шоу «Танці з зіркам», поделилась необычным снимком в соцсети

Как сообщает Politeka.net, гимнастка опубликовала фото на своей странице в Instagram.

На свежем снимке Анна Ризатдинова удивила не только сменой привычного ей имиджа, а и состаренным стилем фото. Так, оно выполнено в серой сепии, что напоминает снимки второй половины прошлого века. Более того, Ризатдинова сделала портрет в стиле, который ей совсем не присущ: светлые волосы, яркий макияж с акцентом на темных губах, много подвесок на шее и массивные серьги.

«Как думаете, идёт мне блонд?», – спросила она под фото у своих поклонников в соцсети.

Отметим, что многие украинцы отметили, что ей не идет блонд. Нашлись и те, которые сказали, что ей все идет, лишь бы она не «старила» так фото и не добавляла к ним старомодные рамки. Также некоторые отметили, что такой цвет волос прибавляет Ризатдиновой лишних лет.

«Нет... но вы все равно красавица!», «Нет», «Очень хорошо в блонде!», «Норм, только рамку уберите😉», «Да, не очень», «Интересно, но родной намного круче», «Нет», «Вы мега Красотуля!! Вам все образы идут ❤️», «Интересно было бы увидеть😊», «В родном цвете Вы роднее))», «Нет, выглядишь старше своих лет.», «Да, симпатичненько🔥👑», «Очень идет! Голливуд - 1000 процентов!», «Если комфортно самой ~ значит идёт!», «Нет. Однозначно!!!», «100% идёт ~ сразу похожа стала на кинодиву», «Добавляет возраста( с родным цветом намного лучше 😍», – написали в комментариях пользователи сети.

Несмотря на то, что большинство комментариев было о том, что такая смена имиджа Анне не идет, пост гимнастки пришелся по вкусу ее поклонникам, о чем можно судить по количеству отметок «мне нравится» под этим фото за первый час публикации и огромному количеству комментариев.

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