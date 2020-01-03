Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

В этот раз в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный образ.

Дело в том, что Светлана показала, как в обнаженном виде села верхом на единорога. Певица поразила пользователей сети своей выходкой, представив свой новый клип на песню "Мира мало". Ролик на официальном YouTube-канале певицы, собрав за короткое время сотни комментариев.

При этом на основной странице звезды появилось видео с клипа, в котором и заметны самые пикантные кадры. Автором работы нового клипа стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

"Мой подарок вам к Новому году! Мood-видео на песню #Мирамало. Чудеса сбываются) Снимали фотосессию с Аланом, и родилась красота... Эксклюзивная премьера только в Instagram", – ранее сообщала Светлана. Под новым постом звезды поклонники тут же принялись засыпать артистку комментариями.

Также артистка показала привычное фото с авто, на котором позировала в удобном и стильном наряде – светлых джинсах, разноцветной ветровке и с завязанными в небрежный пучок волосами.

«Еду закрывать монтаж последних программ... и можно будет считать год закрытым🤪хух В Новый год ищи меня на тв🤩🤘😬», - подписала кадр Лобода.

Ранее же артистка показала лучшие кадры со своего отдыха с дочерью. Как отмечает сама артистка, она устроила немалый праздник с Тильдой, чему была несказанно рада.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.