В сеть просочилось фото, на котором эпатажная балерина Анастасия Волочкова позирует вместе с мужчиной на отдыхе в Таиланде

Как пишет Politeka.net, примечательный кадр обнародовал Телеграмм-канал "Немалахов".

Известно, что сейчас российская танцовщица расслабляется в Таиланде и довольно часто публикует фото своих приключений.

На новом снимке балерина забралась на край бассейна, облачившись в сдельный купальник и вытянулась на фоне рассвета, а недалеко от Волочковой позирует также мужчина в семейных трусах.

"А вот и жених Насти Волочковой, которого она скрывала больше года. Веселый такой чувачок, бодрый. У балерины без фотошопа все бедра в целлюлите", – утверждают в телеграмм-канале.

Обратим внимание, что Анастасия весьма избирательно в спутниках жизни и вряд ли согласилась бы провести время с неподобающим кавалером, однако всё возможно.

Ранее балерину запечатлели только в одних бикини на краю бассейна, а грудь она прикрыла руками.



Своим провокационным видео она вызвала шквал критики в свою сторону, но были и те, кто оценил голые купания балерины.

Также Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав при этом бурную реакцию в сети.

«Элитные виллы! Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места.😊 На вопросы многих про аренду новых вилл в этом элитном комплексе, я отвечу. К сожалению, арендовать их нельзя. Возможно только купить.🤷‍♀️ Вилл всего семь. Трёх и четырёх-спальневые», – рассказывает Волочкова под новым видео. Как и ожидалось, пользователи Инстаграм завалили пост комментариями

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