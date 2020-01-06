На это раз Волочкова ошарашила всех

Скандальная Анастасия Волочкова, которая любит оголяться на публике ошарашила всех необычным нарядом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызывает у публики совершенно разные эмоции. Одни искренне восхищаются ее красотой и талантами, другие же критикуют на каждом шагу. Новые снимки знаменитости всегда активно обсуждают в сети, и очередное фото не стало исключением, пишет Рoliteka.net

На новом снимке Волочкова надела костюм Снегурочки и поздравила свою многочисленную аудиторию с новогодними праздниками и Рождеством.

«Дорогие друзья, Поздравляю от души с Новым годом и Рождеством!🙏 Счастья вам, мира и благополучия вашим семьям и , конечно, любви!🙏», - написала Анастасия.

Волочкова в образе снегурочки вызвала бурную реакцию среди подписчиков.

«А где Дед Мороз? Непорядок!!!!!», «Не понос так золотуха. 😆 то в купальнике, то в тронном зале», «Очень красивый наряд... волшебный», «Волшебно!!!! Это ваш образ!!! Не то, что в шпагате...», «ВАУ !)🔥 Шикарная снегурочка ! 👍», «Ой 🤦‍♀️то голая , то укуталась ..... волшебная баба 🤦‍♀️🤪», «Какая красивая Снегурочка!!!!!Вам очень идет этот образ. Счастья, здоровья,любви.👍🔥», «Самая любвеобильная и гибкая Снегурочка 😊», - пишут в сети.

Ранее мы писали о том, что Волочкова уже несколько дней проводит время за границейв Таиланде, делая оттуда новые публикации в Инстаграм.

На одних из последних фотографий Анастасия предстала в купальнике - "треугольниками", который стал уже своеобразной "фишкой".

Анастасия похвасталась пышной грудью, позируя на фоне бассейна с голубой водой. Образ звезды завершали темные очки и шлепанцы с искусственными цветами. Настя смотрела в камеру и улыбалась.

На втором фото балерина уже предстала в коротком пляжном платье со своей знакомой.

В посте Анастасия рассказала, что ее подруга уезжает, а сама балерина селится в ее Вип-вилле. Как отмечает звезда, новое место - закрыто от посторонних глаз.

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