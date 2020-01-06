Скандальная Анастасия Волочкова надела слишком тесный купальник для фото, который не удержал ее грудь

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызывает у публики совершенно разные эмоции. Одни искренне восхищаются ее красотой и талантами, другие же критикуют на каждом шагу. Новые снимки знаменитости всегда активно обсуждают в сети, и очередное фото не стало исключением, сообщает Рoliteka.net.

«У нас по тайскому времени Рождество уже наступило», – отметила она под кадром.

Волочкова буквально ошарашила фолловеров свежим откровенным фото, на котором она перешла все границы. Российская балерина поздравила всех с Рождеством Христовым снимком в купальнике телесного цвета с пайетками на животе, из которого у нее выпала грудь, и на каблуках 15 см.

Несмотря на то, что Волочкова выбрала для снимка идеальный фон: панорамный вид с отеля, заказ на фоне безбрежной воды, фото вышло больше вульгарным, чем красивым.

Об этом написали в комментариях подписчики скандальной инста-дивы:

«Сиськи выпали», «Купальник мал», «Даааа, купальник явно мал, верхняя часть не влезла🙈», «Подберите ей купальники..🙈🙈🙈 Неужели нет хороших магазинов в Москве???!», «Верхний объём купальника, не вмещает ваше добро.... Или может чашки спасли бы положение. .... Хорошего отдыха!!!!», «При чем здесь Рождество и фото в купальнике!», «Ужасный и смешной купальник, а где фото с новой мультовиллы?», «Святой праздник ,если празднуете ,так и одежда должна быть приличная при поздравлении людей ,вырядилась ка......,прости Господи !», «купальник мешает», «поэтому поздравлять с Рождеством надо полуголой? Какое-то рождественское чудо - на фото появилась талия, а на видео исчезло 😂😂😂», – написали в сети.

Напомним, что Анастасия Волочкова надела костюм Снегурочки и поздравила свою многочисленную аудиторию с новогодними праздниками и Рождеством.

Волочкова в образе снегурочки вызвала бурную реакцию среди подписчиков.

«А где Дед Мороз? Непорядок!!!!!», «Не понос так золотуха. 😆 то в купальнике, то в тронном зале», «Очень красивый наряд... волшебный», «Самая любвеобильная и гибкая Снегурочка 😊», - пишут в сети.

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