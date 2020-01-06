Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова разошлась во время отдыха в Таиланде и разгневала сеть

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

«Привет из Таиланда. Люди, не переходите границы благоразумия.. Это не красит. Многим, кому неймется, хочется сказать: Живите своей жизнью, а не моей.. Хотя, моя, конечно, ярче и интереснее», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что пользователи Волочковой поспешили припомнить ей ее грешки прямо в комментариях под снимком.

«Сама себе противоречишь», «Все границы здравого смысла и благоразумия вы давно пересекли», «Кому нужна свистушка», «а где шпагат», «Анастасия ,одаренным людям не понять вас», «Настя обычный фрик...как Гоген солнцев или его пожилая супруга, как руки-базуки и другие деб-ы из этой же категории....к балету, интеллигентности и красоте, это не имеет никакого отношения. Дом 2, вот её место, пусть идёт на это шоу», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram.

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав при этом бурную реакцию в сети.

«Элитные виллы! Дорогие друзья, для отдыха я всегда, конечно, выбираю лучшие места.😊 На вопросы многих про аренду новых вилл в этом элитном комплексе, я отвечу. К сожалению, арендовать их нельзя. Возможно только купить.🤷‍♀️ Вилл всего семь. Трёх и четырёх-спальневые», – рассказывает Волочкова под новым видео. Как и ожидалось, пользователи Инстаграм завалили пост комментариями.

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