Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розійшлася під час відпочинку в Таїланді і розгнівала мережу

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

«Привіт з Таїланду. Люди, не переходьте межі розсудливості.. Це не красить. Багатьом, кому кортить, хочеться сказати: Живіть своїм життям, а не моєю.. Хоча, моя, звичайно, яскравіше і цікавіше», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що користувачі Волочкової поспішили пригадати їй її грішки прямо в коментарях під знімком.

«Сама собі противоречишь», «Всі межі здорового глузду і розсудливості ви давно перетнули», «Кому потрібна свистушка», «а де шпагат», «Анастасія ,обдарованим людям не зрозуміти вас», «Настя звичайний фрік...як Гоген солнцев або його літня дружина, як руки-базуки і інші деб-и з цієї ж категорії....до балету, інтелігентності і краси, це не має ніякого відношення. Будинок 2, ось її місце, нехай іде на це шоу», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши при цьому бурхливу реакцію в мережі.

«Елітні вілли! Дорогі друзі, для відпочинку я завжди, звичайно, вибираю кращі місця.😊 На запитання багатьох про оренду нових вілл у цьому елітному комплексі, я відповім. На жаль, орендувати їх не можна. Можливо тільки купити.🤷‍♀️ Вілл всього сім. Трьох і чотирьох-спальневі», – розповідає Волочкова під новим відео. Як і очікувалося, користувачі Instagram завалили пост коментарями.

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