Алена Винницкая рассказала о проблемах во время работы в «Виа Гре»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о сложностях в работе с Константином Меладзе и о частных нервных срывах. Об этом она призналась в интервью в программе «Зірковий шлях» на канале «Україна».

О начале карьеры певицы Винницкая поведала немного. Оказалось, что на телевидение она попала совсем случайно, когда прошла кастинг. Дмитрий Костюк, создатель и генеральный продюсер группы «ВИА Гра», предложил Алене участие в группе.

«Опомнилась я уже перед дверями, которые открыл Костя Меладзе», – отметила Винницкая.

Певица вспоминает, что первый состав группы прошел все круги ада. Это и невероятный ритм работы, сложности с участницами в общении и тому подобное. Винницкая отметила, что ее часто вместе с Мейхер заставляли спать на одной кровати в одном отельном номере.

«Две молодые девушки, еще несформированные личности, которые попали в непонятную ситуацию. В основном отношение было, как к рабочей лошади, и это нас с Надей сплотило, несмотря на то, что мы были разные. Мы стали все ближе и ближе друг другу. Нервные срывы – это тяжелое испытание и нас с Надей это очень сильно породнило», – отметила певица.

Она заявила, что сложнее всего стало тогда, когда к группе присоединилась певица Анна Седокова.

«Мы никогда так серьезно не ссорились. Когда к нам примкнула Аня Седокова, тогда было, конечно, сложнее», – сообщла в интервью Винницкая.

Это стало последней каплей, и Винницкая приняла решения покинуть состав «Виа Гры». На это повлиял и супруг певицы, Сергей Большой.

Напомним, что Алена Винницкая откровенно рассказала о череде трагедий, которая настигла ее семью. Винницкая объяснила, что так и не решилась завести ребенка из-за череды смертей близких для них с мужем людей. По словам звезды, в какой-то момент один за другим начали умирать ее родственники и близкие ее мужа. В тот же период серьезно заболела мать артистки.

Напомним, экс-ВИА Гра ошеломила признанием о муже.

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