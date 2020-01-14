Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, делится откровенными фотографиями, сделанными на пляже 

Звезда порадовала поклонников очередным фото в черном купальнике с сеточкой на груди, пишет  Рoliteka.net

Красотка красиво выгнулась, опершись о лодку, стоящую на песке. 

Артистка продемонстрировала идеальные, подкаченные ножки и пятую точку. Также купальник подчеркнул тонкую талию и пышную грудь украинской знаменитости. 

Примечательно, что Анастасия встала на носочки, тем самым сделав фото еще безупречнее. Завершали образ Кумейко очки, украшения и бинди. 

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В посте звезда рассказала, что так и не сбросила три килограмма. Также она похвасталась, что ей сделали массаж с травяным порошком в четыре руки и она побывала в сауне. 

"Я была как сдобная булочка в муке, а из меня лепили стройный круассанчик. И тут я чихнула 🙈 кто знает мои способности - поймёт. В муке уже стояли мои массажистки и единственное, что они сказали: “oh, madam” 🤣🤣🤣

За час пост артистки собрал 1400 лайков и немного комментариев. 

"Не пойму, зачем тебе ещё худеть??? Наночка всё ведь супер, бенч 👌💋 😉", "Йога ваше хобби?Вы превосходите саму себя,у вас и так идеальная фигура👏💗", "Атомные ноги)))", - написали пользователи сети. 

Напомним, Анастасия Кумейко сейчас проводит время в Индии, где поставила себе точку между бровей.

Звезда поделилась несколькими фотографиями со своего отпуска, а недавно записала видео-бумеранг. На кадрах Анастасия предстала в черном топе с сеточкой прямо в области груди. 

Девушка кокетливо посмотрела в камеру из-под очков, а также мимолетом хвастаясь своим французским маникюром. 

В посте девушка рассказывает о бинди, который является знаком благословления и защиты. 

Ранее мы писали, что  Кумейко стояла на четвереньках в одном купальнике и очках, демонстрируя аппетитные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Классная», «Тигрица, ррр», «огонь просто», «грусть)», «Супер, эти пески и моря не что без тебя», «Какой же он красивый, этот золотой песочек», - написали комментаторы.

Напомним, экс-Nitita без белья зажгла с подружкой в Париже

Также Politeka писала, что сочная экс-Nikita показала формы в прозрачном купальнике

А еще Politeka сообщала, что сочная экс-Nikita взяла плетку и показала все, на что способна