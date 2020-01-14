Певица Анастасия Стоцкая предстала перед поклонниками в просторной ванной

Российская артистка решила покрасоваться в чулках или колготах, а также коротеньком платьице. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как известно, ранее Анастасии приписывали связь с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Более того, не так давно Анастасия опубликовала фото своей подросшей дочурки - сеть "вскипела" можно сказать, что одним большим условным комментарием: "Девочка - копия Филиппа".

Так для нового студийного фотосэта артистка предпочла надеть массивные грубые ботинки, коротенькое платье и черные чулки. На фото Стоцкая уверенно смотрит в объектив камеры, ее волосы распущены и руки знаменитость из РФ развела в стороны:

"Настроение", - подписала артистка черно-белый кадр и добавила черное сердце-эмоджи к подписи.

Кому-то из поклонников образ Анастасии Стоцкой очень понравился:

"Ух, как же круто"

"Огонь, Огнище просто"

"Вау"

Кто-то счел, что она полновата и ей надо немного поработать над своим телом:

"...Велик чуть покрутить и будет вообще круто"

"Ничего особенного не вижу в этом..."

Напомним также, ранее на новых опубликованных фото Киркоров показал живописные места и себя "любимого" на фоне красот.

На яркой подборке фото артист, что только не делает: и катается на яхте, и в лаундже "виснет", и плавает в океане. На снимках Кирокоров выглядит свежо, правда не все снимки показывают лицо артиста - акцент на фото больше сделан в сторону природных богатств мест, где релаксирует знаменитый исполнитель. Также явно ощущается посыл относительно активного образа жизни и отдыха не из разряда "дешевых". Впрочем, у знаменитостей, российских и украинских в частности, "мода" такая - в серую зиму обязательно "рвануть" в тропики - своего рода показатель статуса.

Поклонники в восторге от увиденного - в комментариях пишут какой же Филипп "высокий - гигант просто, красивый, веселый" и что такие фото с самого утра (для поклонников в РФ в частности) - просто "бальзам на душу".

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.