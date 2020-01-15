Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, которая сейчас набирает популярность как DJ NANA, вернулась в Киев после отпуска
Анастасия Кумейко опубликовала жаркую подборку фотографий с отдыха на своей странице в соцсети. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
На первом фото звезда в откровенной позе танцует на мелководье океана, смотря на волны. Сетка на ее купальнике открывает взору фолловеров ее соблазнительный бюст. На другом фото Кумейко широко улыбается навстречу солнцу в черных очках. На ее лбу индийская метка – «точка» бинди, так называемый «третий глаз».
Также DJ NANA продемонстировала фото в одежде с города, еще одно в купальнике, а также поделилась своей любимой серией фото в лосинах и топе с занятий йогой в красивой арке отеля.
"Безобразное зрелище": Галкин публично смешал с грязью российскую власть
Бесстыжая фаворитка Киркорова устроила откровенную фотосессию прямо в ванной: «Ух, горячо»
Кошевой из Квартал 95 набросился на жену, кадры семейного скандала: «Ты куда меня вообще...?»
Полякова отбросила стыд и отдалась "голому ковбою": "Что ты делаешь?!"
«После каждой поездки остаётся масса впечатлений, которыми ещё неделю делишься взахлёб. Индия = тотальный релакс. Я напоминала себе Ленивца, который ну таааааак никуда не спешит, что иногда хотелось саму себя взять на ручки и куда-то отнести. Умудрялась уснуть везде (на йоге в собаке мордой вниз , на массаже, пока ждала ужин, на лавочке, записывая видео).», – поделилась впечатлениями Кумейко.
Девушка добавила, что «втянуться в бешенный ритм сложно, но возможно». Но она уже 3 часа не может выйти из дома. Зато певица опубликовала пост с фотографиями, чем сильно порадовала своих поклонников.
«Я желаю вам путешествий!!! Коллекционируйте впечатления, дышите полной грудью, живите в удовольствие и помните, что все реально, главное захотеть и начать делать», – пожелала она своим фолловерам.
В комментариях украинцы оставили артистке много сочувствующих комментариев и поделились своим опытом:
«Невероятная 😍 После отдыха так всегда», «Ходячий 🔥❤️», – написали в сети.
Напомним, роскошная экс-Nikita показала свои "скафандры" в откровенной позе
А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita раздвинула ноги в нереальной позе
Также Politeka сообщала, что Экс-Nikita посветила голым телом через мелкую сеточку