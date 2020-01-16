Известная украинская танцовщица и участница шоу «Танці з зірками» поделилась семейными снимками с отдыха

Так, Илона Гвоздева показала свою дочь и мужа, с которыми отдыхает в Доминиканской республике, в курортном отеле, который расположен на побережье северной части Атлантического океана, у пляжа "Баваро". Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на страницу известной украинки в сети.

«Пока мама с доченькой греются на солнышке в бассейне, Папа ловит океанических монстров», – рассказала Гвоздева под фото.

На первом снимке Илона сидит со своей дочуркой в бассейне на фоне пальм. На следующих же показан муж Гвоздевой с огромной рыбой в руках. По словам танцовщицы, он ее сам выловил из морской воды.

В комментариях поклонники звезды популярного шоу восхитились и размером рыбы, и красотой Илоны, а также оставили много комплиментов семье.

«Молодцы», «Вот это рыбалка», «Это окунь?», «Папа рыбу своей мечты поймал значительно ранее!!) это мама...) 😍🌹🌹🌹», «Вауууу, царь - рыба 🐟», «Ностальгия)))) лучший отель пунта каны))) хорошего вам отдыха», «Ничего себе!!! Круто!», «Ой, здорово. Мы только прилетели от туда😀😀😀», «Ого, муж молодец! Мой муж тоже мечтает словить большую рыбку, рыбалку очень любит )», «Супер-семейка💞», «Ого рыбка...,зубы.... А как она называется?», «И что с рыбой потом делают, их не выпускают назад?», «Класс, вот это рыбка», «Ого какая большая», «А счастливый...», «Ого размер!!», «Какой папа счастливый.», «Вот это класс, Илоночка», «Какой умничка.», «Точно монстр. Наш папа тоже рад бы был такого словить», – отметили в сети.

Напомним, что Илона Гвоздева вышла замуж за Ивана Хомячука 5 лет назад, но до этого еще 5 лет они состояли в отношениях. У семьи подрастает дочь Валерия, которая уже пошла по стопам мамы и занимается танцами.

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