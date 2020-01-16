Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая свой отдых заграницей

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном и милом виде, пишет Politeka.

Как недавно стало известно, Надя отпрвилась на отдых вместе с коллегой по работе и своим супругом Владимиром Дантесом. Певица с удовольствием демонстрирует разные образы, показывает похудевшую фигуру и не стесняется также демонстрировать не постановочные кадры в своем профиле.

К примеру, несколько часов назад Дорофеева опубликовала небольшое видео в Инстаграм, на котором предстала в естественном виде без макияжа.

Пользователи сети не остались к увиденному равнодушны и написали множество комментариев:

«Когда влог?», «Обожаю 💋💓», «Я так понял Наде скучно», «Ну крутая же какая )», «Зайка😍🔥», «😂😂Надюша,ты устала?😍🔥❤️», «Боже, девАчки это передоз красоты🔥😍», «Как всегда прекрасна😻», «Солнце☺», «Взгляд😍😍», «Рассказывать так право сказки😍🔥❤️», «Ну что за глазки😍что за личико😍», «You are sooo fancy♥️», «Нашу Надежду понесло на посты в инст🤤🤤🤤🤤😍😍😍❤️❤️❤️».

Днем ранее певица также показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в одном лишь тоненьком купальнике ярко-розового оттенка.

Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

«День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — написала Дорофеева под новым постом, заинтриговав поклонников. По мнению многих пользователей, Надя силньо похудела и выглядит уставшей.

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