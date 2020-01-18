Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
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Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.
Так, Даша позировала в необычном алом платье. Пикантный кадр в винтажном стиле приятно поразил поклонников, ведь Астафьева позировала с девушками в изящном образе. При этом стала артистка так, что ничего лишнего не видно, а платье, даже без глубокого декольте, выглядит весьма соблазнительно.
«Ай да Даша😍 какой же кайф», «2 фото супер!!! Шикарна💞💞💞», «Шикарно получилось ❤️😍🔥», «Роскошная!!!🤩❤️❤️❤️», «Ты всех девушек обнимаешь не за талию а за поппу??!!😍🤪», – пишут поклонники под новым постом артистки.
Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.
Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.
К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.
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