Известная актриса Мерьем Узерли, которая стала известной благодаря роли Роксоланы в "Великолепном веке", показала новое фото из самолета
На фото актриса позирует в платье с глубоким декольте, темно-синего или черного цвета. На руке можно увидеть часы, а на шее скромную цепочку с кулончиком в виде сердечка. Дополнила образ Мерьем стильными очками с белой оправой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Актриса на снимке смотрит в окно. По окружающим предметам можно с уверенностью сказать, что Мерьем находится в самолете.
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Фанаты успели поставить почти 40 тысяч лайков за час, а также написали множество положительных комментариев, в которых хвалили красоту актрисы.
Ранее мы сообщали, что звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли заворожила формами после похудения.
Актриса турецкого сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли, получила премию фестиваля кино в Доминиканской Республике
Звезда выбрала для церемонии награждения красивое платье, которое, идеально подчеркнуло ее стройность.
Видео с церемонии награждения артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
Начинается ролик с того, что Мерьем поворачивается к камере лицом и будто заигрывает со зрителем.
Сообщалось, что актриса популярного в Украине сериала турецкого производства "Великолепный век" Мерьем Узерли посветила своей роскошной фигурой.
Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.
Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.
Напомним, звезды «Великолепного века» поразили внешним видом в обычной жизни
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