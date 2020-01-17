Звезда исторического турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли опубликовало фото в новом образе, пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости

Мерьем Узерли порадовала своих многочисленных подписчиков в соцсетях новым изысканным образом. Лицо красавицы-актрисы снято ближним планом. На ней можно заметить красноя платье, которое слегка обнажает плечи и грудь.

Согласно подписи к фото Мерьем готовится к фестивалю фильмов и музыки Сana Dorada Festival, который роходит в популярном курортном регионе Доминиканской республики Кап Кана.

“Давайте подготовимся к этому прекрасному фестивалю”, - написала Мерьем.

Поклонники отреагировали на пост восторженными отзывами. В частности, можно встретить такие отклики: “Ты так талантлива”, “Люблю, моя девочка Мерьем”, “Красотка”, "Милая принцесса", "А фильм тоже хороший". Всего фото собрало за несколько часов более 80 тысяч отметок нравится.

Напомним, что Узерли сыграла в сериале "Великолепный век" Роксолану. Ранее Мерьем Узерли показала свежее фото возле окна самолета. На снимке она позирует в закрытой одежде, но явно видны ее чуткие губки - некоторые поклонники пишут под снимком, что девушка несколько злоупотребляет уколами, а ее губы и без инъекций хороши.

Также ряд комментаторов отметили, что актриса позирует с грязными волосами. Впрочем, это добавляет образу лишь некий дополнительный шарм.

Напомним, что 36-летняя Мерьем отличается хорошим вкусом и регулярно радует поклонников чувственным образами. Благодаря этому в соцсетях ей удалось собрать уже целую армию поклонников.

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