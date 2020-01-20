Легендарная певица Селин Дион потеряла мать – женщина скончалась за несколько часов до концерта дочери

Артистка прервала свое выступление, чтобы исполнить прощальную песню для матери. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

Прямо на концерте 51-летняя Селин Дион сообщила всем о том, что скончалась ее мать - 92-летняя Тереза. Тогда на концерте артистке было сложно устоять на ногах и все же она собралась с силами и спела для мамы:

«Я люблю тебя, мама», - написала звезда под роликом с прощальной песней в честь своей матери. На концерте она отметила, что почти уверена, что публика слышала новость о ее маме, скончавшейся рано утром:

«...Моей маме было 92 года. Она болела довольно долго. И мы знали, что она не пробудет с нами долго. Два дня назад нам позвонили медсестры, которые так хорошо о ней заботились, и сказали, что ее время скоро придет. Очень скоро. Итак, прошлой ночью я присоединилась к своим братьям и сестрам в Монреале, и мы провели вечер у ее постели. Мы рассказывали истории, пели песни. Мы обнимали друг друга, мы попрощались. Мы почти уверены, что мама ждала, пока мы соберемся вместе, прежде чем уйти».

Мама очень гордилась Селин при жизни, поэтому певица добавила:

«…Она хотела бы, чтобы в этот вечер я показала свое лучшее выступление...».

Напомним, в январе 2016 года умер супруг Селин, а всего через несколько дней – не стало ее брата.

Напомним, ранее Селин Дион отменила концерты из-за проблем со здоровьем – певица рисковала потерять слух.

Певица страдает проблемами со средним ухом. Для вокалистов потеря слуха страшно опасна, поэтому Селин отменила все концерты с 26 марта по 18 апреля 2018 года, чтобы заняться здоровьем.

Проблемы со средним ухом мешали легендарной артистке петь – она стала хуже слышать. Ранее певица лечилась ушными каплями, но больше они не помогали. Тогда ситуацию можно было разрешить только хирургическим вмешательством.

Операцию называли «минимально инвазивной хирургической процедурой».

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