Украинская певица Екатерина Бужинаская порадовала поклонников весьма откровенными фоторафиями в Инстаграм

На снимках звезда предстала в белом купальнике с большим декольте, пишет Рoliteka.net. На артистке розовая шляпа с большими полями, которая дополняет горячий образ.

Певица демонстрирует аппетитные прелести, крутясь перед зерколом. Фотограф успел подловить пикантный кадр со звездой - упругую ягодицу Бужинской.

Артистка гладит себя, либо прикрывает тело белым халатом. Она расставляет ноги и делает свой образ еще более горячим.

Образ Катерины дополняют белые кудри и маникюр.

"А что для вас означает сексуальность?Для меня внутренняя сексуальность — и есть харизма женщины. Именно она привлекает и притягивает. Это такое «внутреннее сияние», уникальность, аура, «вкусность». Это любовь к своим особенностям, а не желание подгонять себя под стандарты", - подписала снимки звезда.

За 19 часов пост Бужинской собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Катя, вы просто супер женщина! Талантливая, красивая, умная!! Восхищаюсь Вами очень давно!! Вы умничка!...", "Сексуальность это вы😍😍😍🔥", "Ну нельзя быть на свете красивой такой👌👍", "Красивущая🔥", "Шикарная красотка!!!❤️❤️❤️", "Шикарная 🔥😍", "Огонь🔥🔥🔥🔥", "Роскошная", " Wow! 🔥🔥", "Золотые слова", "💯 с Вами согласна❤️👍👏👏👏", "Cool!🎉", "Вау ! ❤️", "Ничего себе аура!", "Катя😍😍😍Вы огонь!!!! Красивая какая!!!", "Катя, вы огонь 🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Бужинская предстала в длинном платье с необычным рисунком и глубоким декольте, благодаря которому подчеркнута пышная грудь. Длинные волнистые волосы Бужинской спустились по плечам и на грудь. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза.

Артистка не смотрит в кадр, при этом она выглядит очень загадочно.

Ране мы писали, что Екатерина Бужинская показала, как отдохнула на известном полуострове Халкидики.

На своей странице в Instagram Екатерина Бужинская показала несколько эффектных фото на пляже.

Ее позы на фото были весьма откровенны, а открытый купальник выгодно показал прелести.

Напомним, украинская певица выставила напоказ свои пышные прелести: «Вот это формы!»

Как сообщала Politeka, известная певица разделась в людном месте и показала класс: «мокрая и горячая»

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