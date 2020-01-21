Артистка подалась под венец в уже немолодом возрасте

Памела Андерсон тайно вышла замуж

Разница в возрасте между новоиспеченными супругами составила более 20 лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

Избранником знаменитой Пэм стал 74-летний продюсер нашумевшего фильма «Звезда родилась», с Леди Гагой и Брэдли Купером в главных ролях, Джон Питерс.

О том, что парочка поженилась затрубили многие западные шоу-бизнесовые таблоиды. Известно, что Памела Андерсон и Джон Питерс были знакомы еще в молодости.

Для знаменитой блондинки этот брак стал уже пятым, ранее женщина была замужем за тремя знаменитостями – звездами сцены по большей части, а под венец с Риком Саломоном – игроком в покер - ходила дважды.

Ранее сообщалось о том, что артистка не устает удивлять публику - она опубликовала целый ролик, очень схож с такими, которые обычно снимают в качестве рекламы парфюма или чего-то подобного.

Так на кадрах Пэм предстала сразу в нескольких эффектных образах - тут тебе и коктейльное платьице в паетках, приспущенное с плеч звезды, и "горячие" позы в душе и в обуви, и гонки на элитном спорткаре, но главное - голая блондинка в постели. Кадры из "Бондиады", не иначе.

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