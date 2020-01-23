Российская актриса Кристина Асмус рассказала о том, что ее серьезно обманула бывшая сотрудница.

Об этом звезда, которая пережила масштабный сек-скандал из-за съемок в фильме «Текст», рассказала на своей странице в Инстаграм, сообщает Рoliteka.net.

По словам Асмус, у нее долгое время была помощница Елена, с которой она рассталась несколько месяцев назад. Эта девушка была вхожа в семью кинозвезды, проводила с ней много времени на различных мероприятиях. Когда они расстались, эта девушка даже не передала артистке дела, пароли и контакты.

«П**ц!! Просто п**ц!! Других слов нет, простите…», - написала взволнованная артистка.

Как рассказала Асмус, вчера она выяснила, что ее бывшая помощница продолжает общаться с организаторами фестивалей и рекламодателями от ее имени.

«Но самое жуткое я узнала вчера. Причем случайно. Когда мне «предъявили», что я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орел». Три недели «не могу» ответить смогу ли вручать награду на «русском «Оскаре», да и вообще подтвердить свое присутствие», - рассказывает звезда.

По ее словам, девушка вела от ее имени рекламные и пиар компании, продолжала представляться администратором артистки, отказывала организаторам различных мероприятий. Экс-помощница всячески портила репутацию Асмус, рассказывая о ее творческой необязательной натуре.

«Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т.д. А я вообще была не в курсе. Даже сотен запросов по рекламе, которые приходили на меня. Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?!.. В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни», - сокрушается артистка.

Звезда надеется, что мошенница не брала предоплату у рекламодателей от ее имени.

Напомним, что Асмус после интим-скандала решила сделать всем приятно.

Как сообщала Politeka, Асмус распахнула плащ и задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала о том, что происходит с Асмус после скандального фильма «Текст»: «Сошла с ума».