31-річна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно засвітилася в постільному скандалі на зйомках, вирішила залишити всі негаразди в минулому році
Так, артистка привітала шанувальників з новим 2020-м роком, поділившись у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком у святковому вбранні, передає Politeka.net.
На дівчині сукня ніжно-рожевого кольору, що складається з двох частин. За "легкість" плаття її одразу ж охрестили "зефіркою" у коментарях під цим кадром.
Христина дивитися через плече, так як стоїть спиною до об'єктиву, і на її обличчі грає завзята посмішка.
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"З Новим роком!!!!!!! 🎄🥂🎅🏻 Здоров'я вам та вашим рідним! І кайфового нам усім року!! ✊🏻 Бережіть себе!!! 🙏🏻 А давайте зробимо приємне один одному? ✨ Пишіть ваші вітання та побажання ось прям для всіх в коментарях під цим постом 🤪👇🏻", - підписала вона знімок.
Коментуючі засипали зірку компліментами, побажаннями та привітаннями, виконуючи її прохання в пості.
"Ну ви як завжди прекрасні 😻"
"Здоров'я всім! А Вам Христинка більше цікавих ролей!!!❤️"
"А давайте все в новому році бути максимально відвертими, не лицимерить . . Давайте радіти кожному новому дню, дарувати позитивні емоції всім і проживати кожен день, як останній. .😏😏😏"
"Красива зараза🤩"
"Христина, виглядаєш супер! 😍"
"Дуже красива ніжна😍😘"
"Яка ви красива 🔥 приголомшливе Плаття!!! 🔥"
Раніше ми повідомляли, восени 2019 скандал з Асмус прогримів на весь простір СНД після виходу фільму "Текст". Артистка знялася у відвертій еротичній сцені, після чого на неї, заміжню дівчину і матір, посипалися гнівні коментарі в мережі. Дійшло навіть до того, що люди писали, що у них з Гаріком Харламовим (чоловік актриси) слід забрати єдину дочку, мовляв, чого вони навчать дитину. До речі, Харламов всіляко підтримав дружину: творчість є творчість.
На днях Асмус здивувала образом в балетній пачці і незвичайним гримом. Христина виклала в Instagram фото з роботи:
«Трохи суворого закулісся вам. Вітаю всіх-всіх, хто мав відношення до створення фільму «Едуард Суворий. Сльози Брайтона»! Дивилися вчора? Якщо є секунда між подарунками та салатами, діліться враженнями!», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, молода дружина Харламова показала фото з ванної: «Це точно привід до розлучення».
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