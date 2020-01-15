Популярна російська актриса Христина Асмус поділилася курйозом зі свого життя

Зірка серіалу «Інтерни» і дружина Гаріка Харламова Христина Асмус на своїй сторінці в Instagram заявила, що «зійшла з розуму», повідомляє Рoliteka.net.

Як розповіла артистка, вона їхала в театр грати спектакль «Гамлет», а по приїзду виявилося, що грати потрібно «Текст».

«Все, я зійшла з розуму))) Вчора їхала в театр грати виставу «Гамлет». Приїжджаю, а там «Текст»! Так, той самий безсоромний за Глухівським. Добре хоч день і слова не наплутала))», - поділилася курйозом Асмус зі своїми шанувальниками.

В коментарях до посту актриси тут же виникли дискусії з приводу скандального фільму, який зіпсував репутацію Асмус.

«Ну фільм "Текст", це звичайно було сміливо. Асмус ще та штучка. Жінки з видом скромниці зазвичай вміють здивувати», «Подивився Текст! Офігенна гра, ти молодець! І сам фільм сподобався!», «Це фото по моєму було в телефоні у фільмі Текст», «Текст неймовірний фільм, нарешті подивилася, акторська гра вражає, взагалі не зрозуміла, як можна так було зганьбити сцену», «Дивився порнуху з вами в «Текст» . Як думаєте, скоро однокласники вашої дочки покажуть їй на ютубі ці порнокадри з вами? Ви погана мати».

Крім цього, Асмус закидали питаннями про її можливу вагітність. Шанувальники вважають, що артистка трохи поправилася, що може свідчити про швидке поповнення в її родині.

«Христина відповідай мені будь ласка - ти вагітна? Просто всі говорять! Я навіть не знаю:"Де правда, а де брехня?», - зазначила фанатка.

Нагадаємо, що актриса Христина Асмус знялася у скандальному фільмі «Текст», де заради ролі їй довелося повністю роздягтися. Постільна сцена за участю актриси вийшла настільки відвертою, що в мережі почалася справжня травля артистки та її чоловіка коміка Гаріка Харламова.

Раніше повідомлялося, що Асмус після інтим-скандалу вирішила зробити всім приємно.

Як повідомляла Politeka, дружина Харламова поплатилася за відео постільної сцени.

Також Politeka писала, що скандал з постільною сценою Асмус зайшов надто далеко: «Дочка не від Харламова».