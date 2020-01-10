Через скандал з постільною сценою, в якій знялася Христина Асмус, дісталося і її з Гаріком Харламовим доньці Анастасії
Так, в Instagram Анастасії 9 січня було опубліковано її нове фото з підписом "Твої слова - водиця".
В коментарях вибухнула груба лайка.
"Красива дівчинка росте! Так схожа відразу і на маму, і на тата!" - прокоментувала фото одна з передплатниць.
Солістка KAZKA без комплексів потрясла пишними принадами в купальнику: "Ось це розмір!"
Зірка «Кварталу 95» засвітила зайве в екстремальному міні: «заводить з півоберту»
«Переходить усякі межі»: Алла Пугачова опинилася в центрі гучного скандалу, росіяни повстали
Екс-солістка "Серебро" влаштувала гарячу фотосесію у ванній: "без одягу ще краще"
У відповідь з'явилася брудна жарт: "На Янковського?". Мається на увазі ажіотаж навколо відвертої еротичної сцени у фільмі "Текст" з Крістіною Асмус та Іваном Янковським.
"Припиніть! Як вам не соромно говорити про дитину?" - з обуренням відповіла на брудну жарт ще одна передплатниць.
Зазначимо, 2019 рік став зовсім непростим для зіркової пари Христини Асмус і її чоловіка Гаріка Харламова. Адже молода актриса стала об'єктом обговорення після того, як вийшов фільм "Текст", де Асмус виконала головну роль.
Еротична сцена, найвідвертіша в кар'єрі Христини, боляче вдарила по її репутації. Втім, вона ж збільшила кількість її шанувальників.
Але початок 2020 року почалося з позитивної ноти, адже подружжя відсвяткувало День народження їхньої єдиної дочки Насті.
Обоє привітали дівчинку на своїх сторінках в Instagram, а через кілька днів Асмус показала сімейні знімки з дочкою і чоловіком. Разом вони сходили на новорічну ялинку в Російській Академії наук.
Асмус позувала в шубці білого кольору та кавових штанях широкого крою. На її дочці Насті шубка ніжного відтінку особистого троянди і блакитне плаття. Мати і донька щасливо посміхаються в камеру, демонструючи всім свою радість.
Нагадаємо, Христина Асмус вразила зовнішнім виглядом після скандалу і безсонних ночей.
Також Politeka писала, що у чоловіка Асмус не вийшло перед камерою.
А ще Politeka повідомляла, що виснажена Асмус приголомшила зовнішнім виглядом після пікантного скандалу.