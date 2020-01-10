Через скандал з постільною сценою, в якій знялася Христина Асмус, дісталося і її з Гаріком Харламовим доньці Анастасії

Так, в Instagram Анастасії 9 січня було опубліковано її нове фото з підписом "Твої слова - водиця".

В коментарях вибухнула груба лайка.

"Красива дівчинка росте! Так схожа відразу і на маму, і на тата!" - прокоментувала фото одна з передплатниць.

У відповідь з'явилася брудна жарт: "На Янковського?". Мається на увазі ажіотаж навколо відвертої еротичної сцени у фільмі "Текст" з Крістіною Асмус та Іваном Янковським.

"Припиніть! Як вам не соромно говорити про дитину?" - з обуренням відповіла на брудну жарт ще одна передплатниць.

Зазначимо, 2019 рік став зовсім непростим для зіркової пари Христини Асмус і її чоловіка Гаріка Харламова. Адже молода актриса стала об'єктом обговорення після того, як вийшов фільм "Текст", де Асмус виконала головну роль.

Еротична сцена, найвідвертіша в кар'єрі Христини, боляче вдарила по її репутації. Втім, вона ж збільшила кількість її шанувальників.

Але початок 2020 року почалося з позитивної ноти, адже подружжя відсвяткувало День народження їхньої єдиної дочки Насті.

Обоє привітали дівчинку на своїх сторінках в Instagram, а через кілька днів Асмус показала сімейні знімки з дочкою і чоловіком. Разом вони сходили на новорічну ялинку в Російській Академії наук.

Асмус позувала в шубці білого кольору та кавових штанях широкого крою. На її дочці Насті шубка ніжного відтінку особистого троянди і блакитне плаття. Мати і донька щасливо посміхаються в камеру, демонструючи всім свою радість.

Нагадаємо, Христина Асмус вразила зовнішнім виглядом після скандалу і безсонних ночей.

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