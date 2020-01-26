Жена внука Аллы Борисовны Пугачевой забросала сеть фотографиями, сделанными во время отдыха на Бали

Известно, что избранницей сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старшего из внуков Аллы Борисовны Никиты - стала модель Алена Краснова, пишет Рoliteka.net.

В своем микроблоге в Инстаграм блондинка разместила два одинаковых снимка, один из которых сделан в цвете, другой черно-белый. Модель поинтересовалась у поклонников, какой им больше по душе, а также рассказала какими пресетами и фильтрами она пользуется.

На фото молодая жена Преснякова задумчиво позирует крупным планом в белом сарафане и с ярким макияжем на лице.

Фолловеры мгновенно отреагировали на вопрос, поспешив ответить в комментариях. Большинству понравилась цветная фотография.

«Аленка, ты ослепительна! Вот это и есть Красота! 👍👍👍»,

«Алёна в обоих фото ты красотка! 👍❤️💋»,

«Именно это фото красивее цветное, если увеличить, обрезать так,чтобы в кадре только лицо было,тогда второй вариант будет интересным», - пишут в сети.

Напомним, недавно Алена Преснякова позировала после купания, на ней был стильный зеленый спортивный и с белыми полосами купальник.

На опубликованном видео, жена Никиты Преснякова медленно и сзади входит в воду, а после - фотограф снимает густую непроходимую растительность Бали.

Ранее мы писали, что жена Никиты Преснякова опубликовала в Инстаграм снимок, на котором предстала в одном купальнике.

Красотка позировала, видимо, недавно искупавшись - ее волосы, тело и сам купальник были мокрыми. Алена улыбнулась, подняв к небу голову. Модель прикрыла глаза, будто от удовольствия.

На фото заметны красивые изгибы модели, упругий пресс и молочные железы.

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