Ксения Собчак и Глюкоза вместе с подругой показали себя в роли вокалисток «ВИА Гры»

Известная российская ведущая, которая ранее также баллотировалась на пост президента РФ, в январе отправилась в жаркие края со своими подругами: певицей Глюкозой и ювелирным дизайнером Яной Расковаловой. Судя по фото и видео, которые они публиковали в соцсетях, женщины смогли повеселиться вовсю и насладиться отдыхом.

Так, Глюкоза поделилась с поклонниками забавным роликом, на котором три подруги дурачатся на курорте. На видео они втроем дефилируют в одинаковых платьях, исполняя известную песню группы «ВИА Гра» «Бриллианты». При этом подругам явно трудно сдерживать смех, ведь поют они невпопад и с удовольствием кривляются на ходу.

За кадром слышен раздраженный голос мужчины, который просит их не петь и не гримасничать.

«Только не пойте, не гримасничайте! Про себя пойте», - просит мужчина.

Поклонники знаменитостей к своему сожалению не смогут прокомментировать забавный ролик, ведь он был размещен в разделе Сторис.

Напомним, что до этого Собчак дерзко потроллила тех, кто предложил ей прорекламировать на своей странице в соцсети изменения в Конституцию РФ.

Этой истории она посвятила развернутый пост в Instagram.

По словам Ксении, она с удовольствием размещает интересную рекламу на своей странице, на которую, кстати, подписаны семь миллионов человек, однако при условии, что при этом продукция действительно качественная и нет никакого обмана, а также рекламные мысли не выдаются за собственные. Ведущая подчеркнула, что рекламировать нужно только то, чем пользуешься сам, чтобы быть максимально честным со своей аудиторией.

«И конечно рекламировать, не указывая, что это реклама, политические решения, партии и т.д. – днище. Вчера из далекой Москвы мне позвонило агентство с предложением «прорекламировать новые поправки в конституцию». Естественно, были посланы на х**. И я предлагаю всем внимательно следить за теми, кто сейчас начнет писать про то, как важно сходить на референдум и какие важные поправки в конституцию должны быть приняты. Ну или пусть подписывают #направахрекламы», – написала Собчак.

Напомним, Собчак раскрыла тайну разговора со скандальным российским священником.

Как сообщала Politeka, Собчак показала повзрослевшего сына на Мальдивах.

Также Politeka писала, что Собчак на Мальдивах влипла в политический скандал.