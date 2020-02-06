Певица Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым и сыном Табризом веселились в одном из киевских ТРЦ



Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram украинской певицы

"Сегодня наконец-то все вместе и нам хорошо! Семья в сборе! Малыш счастлив!

Какие аттракционы вы любите посещать став взрослыми?", - прокомментировала Ирина фото.

Семья отдыхает в киевском парке развлечений Galaxy Park. На фото можно видеть, как счастливые сын и муж певицы гоняют на машинках.

Да и сама Ира не прочь поиграть на автомате.

При этом Ирина даже на отдыхе не забывает про модный лук. Она одела оранжевую вязаную шапку, желтые очки и синию пайту с голубым воротом. Муж певицы одел джинсы, толстовку и желтую шапку, а маленький сын на фото в полосатой пайте. Конечно, не забыл муж певицы и фотоаппарат (напомним, что он профессиональный фотограф).

Все семейство выглядит очень счастливым. Это не могли не отметить фанаты певицы, которые оставили множество комментариев под постом.

"Какие вы класнючие. любим эти аттракционы. Когда в Киеве, развлекается здесь всей семьей", "Мальчик чудесный! И вы красавцы!", " Какая красивая семья", " Хоть кто-то в Киеве, а не в Тае", " Молодцы! А , то уже поклонники, твои Ира, стали думать, что Вы не вместе....."

Впрочем, некоторые пользователи были настроены не столь добродушно и вспомнили про экс-возлюбленного Билык Дмитрия Коляденко.

"А где делся Дима Коляденко?"

Также ранее сообщалось, Сыну певицы Ирины Билык и фотографа Аслана Ахмадова вскоре будет четыре года. Следует отметить, что мальчик растет копией своего отца, а тот естественно не может нарадоваться малышом и постоянно хвастает его фотографиями в соцсети.