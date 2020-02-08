Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым выступлением и тренировкой.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

В этот раз она решила показать себя во время выступления "Балерина в зазеркалькалье цирка".

«Теперь для наших спектаклей важна не только ровность и ширина сцены, но и ее высота.🐣💃 Не менее 8 метров. И подвесы. Честно говоря, страшновато на высоте работать..🐣 И не безопасно... Но так завораживает!🙏😊 Вчера я была так счастлива!🙏🌺💃 ДК "Коммунарка" просто потрясающий! А зрители такие добрые и тёплые!🙏😊🌺 Я рада была подарить вам этот спектакль.😊», – написала звезда, нарвавшись на критику.

Стоит отметить, хотя звезда придерживается правил здорового питания, как сама ранее рассказала, это мало помогает ее внешнему виду:

«Я фанат свежей зелёной пищи и натуральных продуктов! В мою продуктовую корзину входят овощи и много зелени: Айсберг, Романо, Сельдерей, лук Порей, базилик. Обязательно белки, которые я кушаю виде куриного филе, перепелиных и куриных яйц. Молочку я почти не употребляю, но пару кусочков благородного сыра, всегда присутствуют в моем рационе», – расскзаала Анастасия.

К слову, последние снимки звезды стали тому подтвержеднием - артистка выглядела уставшей и совсем не такой, как без макияжа, которым часто хвастается.

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