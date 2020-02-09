Родители не могут на них нарадоваться

В сети показали, как выглядят суррогатные дети известных российских артистов

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин стали родителями в сентябре 2013 года.

Звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери, которая родила им двойню. На момент рождения сына и дочери Пугачевой было 64 года, а Максиму Галкину — 37.

Как признался шоумен, он с женой не был знаком с женщиной лично. Она также не знала для, кого рожает, ведь все было в условиях полной анонимности.

Сейчас двойняшки Лиза и Гарри обрели популярность наравне с их родителями. Пугачева и Галкин очень гордятся успехами своих детей и делятся новостями из их жизни со своими поклонниками.

Поп-певец Филипп Киркоров не скрывает, что воспользовался услугами суррогатных матерей. Дочь Алла-Виктория появилась на свет в ноябре 2011, сын Мартин-Кристиан – в июне 2012.

Суррогатные дети эпатажного артиста, конечно, стали поводом для различных сплетен и кривотолков, однако сам Киркроров не обращает на это внимания. Сейчас он - счастливый отец, который стремится дать своим детям самое лучшее.

Еще одним счастливым отцом стал певец Сергей Лазарев.

В начале октября минувшего года артист впервые рассказал, что у него есть дочь. Рождение сына Никиты он скрывал два с половиной года. Дети Лазарева также появились на свет от суррогатных матерей.

Ранее мы писали, российский юморист Максим Галкин умилил сеть забавным снимком со своей дочерью.

Фотография сделана, по всей видимости еще летом, так как сам Максим позирует без одежды, а его 6-летняя дочь Лиза в сарафанчике. В кадре 43-летний шоумен весело улыбается, а малышка скорчила забавную рожицу. Видно, что отец с дочерью очень весело проводят время.

«Дочка самого лучшего папы 😍», - говорится в подписи к снимку.

Напомним, Галкин показал, как надо это делать с ребенком.

Как сообщала Politeka, 5-летняя дочь Примадонны случайно выдала семейную тайну.

Также Politeka писала, Лазарева с шикарной блондинкой застали в самый неловкий момент, фото облетело сеть: "Ужасно, что..."