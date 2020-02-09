Украинская спортсменка Анна Ризатдинова поделилась с поклонниками своей новой философией жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

У себя на страничке олимпийская чемпионка опубликовала яркий снимок, на котором она с вечерним макияжем красуется в изящном черном платье. Благодаря необычному фасону с горловиной и голыми плечами, гимнастка, у которой и так замечательная спортивная фигура, выглядит еще краше. На снимке девушка приподняла одну руку, чтобы изгибы ее тела были видны еще лучше.

«Еще пол года назад я хотела иметь книгу со всеми ответами на миллион моих вопросов!!! Сейчас понимаю, что жить по правилам и шаблонам - это как минимум отягощает жизнь! Как будто домоклов меч сопровождает тебя на твоем пути. Нет правильно и неправильно. Есть наша жизнь! Она единственная и неповторимая!! И только в наших руках кисть, для создания картины», - оставила Ризатдинова подпись под постом.

Поклонники артистки стали рассуждать, чему посвящен этот пост. Одна из подписчиц посоветовала гимнастке обратиться к психологу.

«Анна, хороший психотерапевт все равно всегда кстати. После вашего интервью у Маши Ефросининой прям хотелось посоветовать поговорить с человеком, который реально разбирается в психологии. И он бы открыл вам глаза на происходящее, что кажется вам какой-то тайной», - отметила женщина, вспомнив откровенное интервью Анны, в котором она много плакала и рассказывала о своей жизни.

Всего за полчаса пост набрал более тысячи лайков.

Анна Ризатдинова – украинская гимнастка, участница проекта «Танцы со звездами», где она заняла второе место. Широко известной спортсменку сделал роман с одиозным политиком Александром Онищенко, от которого гимнастка родила сына Романа.

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