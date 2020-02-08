Олімпійська чемпіонка і зірка шоу «Танці з зірками» Ганна Різатдінова показала ідеальну розтяжку, якій можуть позаздрити всі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Як можна бути настільки вау?», - цікавиться прихильниця.

Звернемо увагу, що на знімку Різатдінова позує з ідеальним шпагатом, тримаючи одну з ніг практично біля голови. Однак знімок вона викинула в Сторіс, позбавивши своїх шанувальників можливості його прокоментувати.

Як повідомлялося раніше, Олімпійська чемпіонка, гімнастка Ганна Різатдінова опублікувала дивний пост на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зробила селфи, яка підписала цитатою радянської артистки Фаїни Раневської «Під найкрасивішим хвостом павича ховається звичайна куряча жопа. Так що менше пафосу господа».

за кілька годин пост набрав близько 5000 лайків. Шанувальники спортсменки погоджуються із зіркою, що це висловлювання дуже вдало описує реалії сучасного світу.

«Добре сказано, прямо в яблучко», «Але це точно не про тебе», «Да! Фаїна Раневська, як ніколи права)».

Крім цього, в коментарях під фото шанувальники почали хвалити спортсменку за прекрасний зовнішній вигляд.

«Ой яка красуня», «My queen», «Яка ви красива», «Вас Бог нагородив не тільки красою».

Відзначимо, що на даний момент невідомо, з якою подією в житті спортсменки пов'язана ця груба фраза.

Як повідомляла Politeka, Різатдінова роздяглася на камеру і показав, чим спокушає чоловіків: "Ух, яка душа!".

Також Politeka писала, що фаворитка Ями з "Танців з зірками" блиснула ідеальним тілом в довгій сукні.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова блиснула головною гордістю, відкривши одне плече.