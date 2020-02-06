Олімпійська чемпіонка і зірка шоу «Танці з зірками» Ганна Різатдінова показала, як проходять тренування в спортивному залі

Відео, на якому спортсменка підтягується, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Різатдінова одягнена в спортивні лосини і короткий топ. На відео прекрасно видно спортивні форми дівчини, її м'язи в роботі виглядають вражаюче.

Під відео відписався ще один учасник «Танців з зірками», український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно зіткнувся з серйозними репутаційними втратами через розлучення зі своєю дружиною. Він написав під роликом Різатдінової, що його теж у залі завжди фотографують. Остапчук звернув увагу на те, що на відео видно спалахи фотоапарата.

У відповідь на комент Остапчука один з фоловерів Різатдінової написав: «Напевно просто "зняти" хочуть)». Зазначимо, що спортсменка оцінила жарт і залишила під ним смайлик. Нагадаємо, що дружина Остапчука у відвертому інтерв'ю зізналася, що до нього підкатують як жінки, так і чоловіки.

Раніше ми писали, що гімнастка Ганна Різатдінова шокувала шанувальників грубим випадом. Дівчина поділилася цитатою радянської артистки Фаїни Раневської «Під найкрасивішим хвостом павича ховається звичайна куряча жопа. Так що менше пафосу господа». З чим був пов'язаний цей пост шанувальники спортсменки так і не з'ясували.

Ганна Різатдінова посіла друге місце в шоу «1+1» «Танці з зірками». Пара гімнастки програла зоряній парі Жені Кота і артистки Ксенії Мішиної. Зазначимо, що широко відомою Різатдінову зробила не стільки участь в Олімпіаді і бронзова медаль, скільки стосунки з одіозним політиком Олександром Онищенком, від якого гімнастка народила сина Романа.

Нагадаємо, що Різатдінова підкреслила ідеальні форми без білизни: "Чарівна".

А ще Politeka писала, що фаворитка Ями засунула пишні форми у вузьку майку: "Нереальна!".

Також Politeka повідомляла, що Ганна Різатдінова намагалася "замкнути" розкішні форми під піджаком: "Красу не сховаєш".