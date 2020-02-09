Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Анна Різатдінова зробила селфи в авто

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Гімнастка з'явилася в чорному одязі і шарфом на шиї. Її образ завершили незвичайні сережки.

Красуня прибрала волосся назад і подивилася в камеру. Зірка грайливо зробила губи качечкою і зачарувала своєю розкішністю.

Легкий макіяж лише підкреслив красу Анни.

"Справжня жінка все може зробити сама, але справжній чоловік цього не допустить ☝🏼 Це так ...думки вголос 🧏‍♀️", - підписала знімок зірка.

За чотири години пост зібрав понад 4500 лайків та багато коментарів.

"У вас губи більше стали, тепер на Алсу схожі... І це вже не на першій фотографії помітно 😉", "Яка Ви красуня;))) вчора дивилася з Вами інтерв'ю з Машею Єфросиніною Іспит , Ви просто супер 👏", "Я теж дивилася інтерв'ю з Машею і підписалася на вас🙌🏻 ви дуже відкриті і дуже славна👍♥️", "думки правильні абсолютно 👏", "Ви приклад для наслідування, розумниця,красуня", "Красуня 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺", "По цьму приводу є гарна фраза - жінка може все робити сама - і забити цвях, і прогодувати сім'ю. Для цього потрібно лише одне - неправильно вийти заміж)))))", "Ви дуже гарна 😍🌹🌹🌹", "Ви дууже мила! Гарний макіяж. Бровки 👌 губки 💋👍 розкажіть будь ласка чим нафарбували губи?", "Точно підмічено!👍🌹", "Сережки бомбічні! ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова витягнулася на носочку, піднявши другу ногу вище голови. Гімнастка схопила ногу однією рукою, а другу поклала на талію.

Для занять Різатдінова вибрала чорний костюм з принтом. Топ був короткий і ледь прикривав груди зірки.

За чотири години її пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова продемонструвала вертикальний шпагат під 180 градусів, при цьому вона стояла на одній нозі і руках.

Зірка прогнулася в неприродному куті, змусивши замислитися про людські можливості.

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