61-однолетняя британка Хейли Вернон-Уорд, работающая консультантом по красоте, рассказала, как ей удается чувствовать себя и выглядеть на двадцать лет моложе

Хейли, у которой двое сыновей и двое внуков, после того, как ей исполнилось пятдесят, начала активно заниматься своим здоровьем и внешним видом, пишут зарубежные СМИ.

Среди секретов, которыми британка охотно поделилась с прекрасной половиной человечества, разглаживающие морщины лосьоны, капсулы с женьшенем, с чесноком (без запаха) и с экстрактом мидий.

"Я всегда была здоровой, но после 50-ти мне нужен был дополнительный импульс. Поэтому я сейчас принимаю ежедневные добавки - очень заряжают энергией. Теперь я чувствую себя лучше, чем в свои 40 лет", - призналась Уорд.

Кроме того, британка раз в неделю ходит на спортивную секцию. Она выполняет упражнения по балансировке на вибрирующей пластине.

"Вы сжигаете столько калорий за 25 минут, сколько при обычной часовой тренировке. Я страдаю от остеопороза, и мне сказали, что это хорошо для плотности костей", - отметила 61-летняя красотка.

Хейли призналась, что после 58 лет стала колоть себе ботокс. Она проводит процедуру два раза в год - чтобы разгладить глубокие морщины.

"Я не ношу много косметики, но вкладываю средства в уход за кожей", - отметила Уорд.

Напоследок, британка добавила, что замужем уже 40 лет, и немаловажно для хоршего и цветущего вида заниматься в жизни тем, что любишь.

"Важно не потерять чувство идентичности в отношениях, поэтому я каждую неделю пою в хоре. Недавно я выступала соло на концерте. Я нервничала, но это дало мне настоящий толчок. Я также занимаюсь благотворительностью и провожу мастер-классы по макияжу для женщин, проходящих лечение от рака", - резюмировала Хэйли.

Ранее мы сообщали, мир сходит с ума по тайваньской актрисе Чэн Мэйфэнь, которая в свои 63 выглядит "как девочка".

Три десятилетия назад известная телеведущая Чжан Сяоян назвала ее "горячей тетей Тайваня", и актриса по-прежнему сохраняет этот "титул". Чэн, чье имя означает "красивый феникс", раскрыла секреты своей молодости. По ее словам, цветущий вид ей помогает сохранять суп с имбирем по утрам, а также силовые упражнения раз в неделю.

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