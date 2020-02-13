Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала утренний приветственный снимок

Фотографией на своей странице в Instagram она поделилась со своими поклонниками, пишет Politeka.net .Артистка опубликовала два снимка, призвав фолловеров выбрать, какой им нравится больше – с улыбкой или с воздушным поцелуем. На утреннем фото Настя была одета в джинсы, белый свитер и бежевый пиджак. Свой лук она дополнила удлиненным украшением.

Фанаты успели поставить более 64 тысяч лайков под постом артистки и написали множество комментариев под фото:

«Очень приятно увидеть утром твое улыбающееся лицо. И тебе счастливого дня», «Моя красавица Настя я тебе люблю», «Улыбка оооочень красивая», «Настенька ты прекрасна и в первом и во втором случае, so beautiful», «Куколка. красивенная», «О, Настя в одежде))», «Собой зарядила настроением на весь день», «Какие губки. Мммм», «Цвет настроения- утро», - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Каменских устроила соблазнительную фотосессию дома. Артистка сфотографировала себя крупным планом, сделав кадр по бюст. На снимке видно черное белье певицы.Образ Каменских дополнила пышными кудрями, а также множеством украшений на шее.

Отметим, что Каменских любит эпатажные снимки. Она часто снимается полуобнаженная, без стеснения выставляет на показ свои достоинства. Откровенные снимки всегда вызывают шквал комментариев под постом артистки, а СМИ не перестают говорить о новой выходке Каменских.

Кстати, артистка может себе позволить откровенные снимки, ведь уже долгое время она активно занимается спортом и придерживается правильного питания.

Напомним, что Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот: "Мать моего ребенка!".

Politeka сообщала, что Каменских опозорилась, засветив подростковые танцы на видео: "Молодость уходит, угомонись".

Также Politeka писала, что Настя Каменских в белом бикини показала пятую точку в откровенном виде: "Настя, надоело уже...".