Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.
Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.
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Не секрет, що Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це є в архіві Каменських.
Так, цього разу зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином опублікувала досить «гаряче» фото. На представленому фото Настя позувала в пікантній позі в білому купальнику. Як з'ясувалося, робила артистка це не просто так, а нагадуючи шанувальником про свою відпустку, яку проводила без Потапа.
«Хороша попочка.😍😍😍😍», «Не красива жопяра😂», «Гарний попєц», «єврейська попа...», «Заліковий поп🔥🔥🔥, «Струнка!», «я б вдул)», «Красуня❤️👏», «У Насті Каменських #лучшечемуким», «Ну попа менше ніж у Кім! Зате точно справжня! Не протез! А що мені подобається!😍», «Така солодка 😍😍😍», «Красива і заводящая попка !!!», – пишуть користувачі.
Також відзначимо Каменських є любителькою показати відверті фото, на яких вона з радістю демонструє струнку фігуру. Відпочинок на теплому узбережжі у відкритому купальному костюмі, провокаційні пози, відверті, а місцями навіть викликають кадри – все це є в архіві Каменських.
Так, на одному з пікантних фото зірка також підігріла інтерес до своєї персони улюбленим чином опублікувала досить «гаряче» фото.
На представленому фото Настя позувала в пікантній позі в чорному білизна. Причому зробила фото Анастасія прямо в роздягальні, що зазначила під постом в Instagram підпису.
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