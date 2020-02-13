Известный украинский исполнитель и солист группы «Мачете» угодил в страшную ДТП во время съемок клипа

Об этом Ярослав Малый рассказал во время общения с журналистами, передает «Сегодня» (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Мы пересекали горные перевалы, машину зацепило за бортик и чуть не вынесло с трассы. В этом Алтай удивителен: если ты что-то хочешь сделать, но теряешь смысл и просто едешь, ни о чем не думая, легко сойти с дистанции», - отметил он.

При этом, утверждает певец, на природе клип решили снимать, поскольку это демонстрирует «натуральность того, о чем мы говорим».

«Видео пробуждает у людей через зрение правильные ассоциации, вот мы и хотели погрузить их в обстановку, в которой они смогут почувствовать и понять смысл того, что мы вложили в этот трек. Все эти переходы, перевалы, горы, реки, протоки – все настоящее и находится в разных местах Алтая. Слова и музыка – то же настоящие. И это помогает людям почувствовать в себе настоящее. Это и была наша главная цель в этом видео», - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что в Псковской области (РФ) в смертельную аварию попал микроавтобус, в котором вероятно были граждане Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Большегруз «Вольво» с белорусскими номерами и частный (не транспортный) «Мерседес» столкнулись в Пустошкинском районе. ДТП произошло недалеко от деревни Рудо.

В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек. Тела погибших извлекают из-под того, что раньше было микроавтобусом.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

Также Politeka писала, что возле столицы нетрезвый донеччанин устроил ДТП и сладко захрапел.