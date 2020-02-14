Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Причем Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

Похоже, звездная пара не смогла обойти стороной трогательный и семейный праздник Дня влюбленных, который в этом году припал на пятницу, 14 февраля. Так, Потап показал в Инстаграм черно-белое романтическое фото и оставил коротенькое поздравление.

Настя позировала в коротком топе, собрав пышные волосы в хвост. А вот Потап обнимает жену за талию и выглядывает из-за ее спины.

"HAPPY VALENTINES DAY", - поздравил Потап всех поклонников со своей странички. Поклонники принялись поздравлять пару в ответ, а также интересоваться ее положением – многие пользователи сети уже давно подозревают: звездная пара ждет ребенка. Хотя сами звезды никак не комментируют и не опровергают слухи.

Напомним, по завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными в спортзале. Причем после походов в зал певица любит делать забавные видео и хвастаться фигурой перед камерами.

К примеру, сегодня в Инстаграм появился подобній ролик, на котором Анастасия в белом топе и черніх лосинах потанцевала перед камерой и показала всю себя на коротеньком видео.

Стоит отметить, по словам самой Анастасии, сбросить лишний вес она хотела еще тогда, когда была ребенком – с самого детства певица была довольно крепкого телосложения. В одном из своих интервью знаменитость как-то отметила, что из-за лишнего веса у нее раньше было довольно много комплексов и она была неуверенным в себе человеком.

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