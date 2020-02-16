Известная украинская певица Настя Каменских подурачилась на камеру в сторис Инстаграма

На кадрах Настя позирует в прозрачной блузке или чем-то подобном. Частично видно черное белье Каменских. При этом певица сделала губки уточкой и выпучила глаза. Волосы в этот раз артистка оставила распущенными. Кадры получились довольно забавными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что певица опубликовала их в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что известная украинская исполнительница Настя Каменских откровенно рассказала, что думает о возможной беременности.

«Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю», - отметила она.

В то же время Каменских утверждает, что отношения с Потапом у них не обходятся без страстных моментов.

«Мы же два Тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть», - подчеркнула она.

Сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских рассказала о сюрпризе, который ждет ее фанатов.

На День влюбленных красотка решила представить новую композицию. Песню "Lollipop" Каменских записала с испанским исполнителем и диджеем Juan Magán. Ох и Настя, можно сказать, променяла "постаревшего" Потапа на испанца.

В сети артистка опубликовала отрывок из новой видеоработы. В кадре Настя позирует в полупрозрачном кружевном боди и брюках-клеш черно-белого цвета. Артистке убрали волосы в тугую косичку.

Напомним, Каменских показала, ради чего худела многие месяцы

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