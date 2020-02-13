Певица не постеснялась своего тела в прозрачном платье

Известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ для красной дорожки

На фото Настя позирует в прозрачном платье из перьев. Образ она дополнила поясом на талии и шикарной прической. На первом снимке она позировала с музыкальной наградой на фоне стены, а на втором в фотозоне на красной дорожке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Песня "Обещаю" навсегда останется для меня личной, ведь она стала моей клятвой любимому человеку. И мне очень приятно, что она продолжает собирать награды. Спасибо национальной музыкальной премии "Украинская песня года" за награду. Безгранично благодарна каждому, кто работал над ней", - написала Каменских.

В комментариях засветился и супруг Насти - Потап (Алексей Потапенко). Он поставил два красных сердечка. Фанаты успели за час поставить более 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Лучшая", "Поздравляю", "Красавица", "Просто супер красавица, принцесса и богиня", "Настена красотка", "Шикарная. И платье у вас огонь", "Мои поздравления. Творческих успехов и множества наград", "Настя, вы как всегда молодец. Так и продолжайте", "Шикарная и очень красивая женщина".

Ранее мы сообщали, что Каменских без стеснения показала, как выглядит по утрам.

Артистка опубликовала два снимка, призвав фолловеров выбрать, какой им нравится больше – с улыбкой или с воздушным поцелуем. На утреннем фото Настя была одета в джинсы, белый свитер и бежевый пиджак. Свой лук она дополнила удлиненным украшением.

Фанаты успели поставить более 64 тысяч лайков под постом артистки и написали множество комментариев под фото.

Напомним, Потап показал Каменских, засветив долгожданный "беременный" живот

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