Известная украинская певица Настя Каменски презентовала свой новый клип

Видео на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки в Youtube ко дню Святого Валентина. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Работа была создана совместно с популярным исполнителем Juan Magan, который признан во всем мире за весомую роль в развитии жанра "Electro Latino". На его счету работа с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio.⠀

"NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт", - сказал Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. Песню она посветила всем влюбленным.

"Клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. "Lollipop" - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым", - написала Настя.

Песню записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. Там записывали свои хиты Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan.

Отметим, клип Каменсиких засыпали восторженными откликами. Многие фанаты даже отметили, что песня мотивирует их учить испанский.

«Не зря столько времени ждали этот шедевр. Настя вы умничка! Продолжайте в том же ритме и грэмми будет ваш😘», «Испанская музыка очень популярна стала,с помощью таких песен можно выйти на мировой уровень. А песня крутая. Мне нравиться все песни Насти», «Язык непонятен, но от этого песня, хуже не стала. Образы Насти, просто огонь. Какая красивая😍😍😍», «Очередная бомба от NK», «Клип на уровне лучших работ Запада. Присутствует настоящая эстетика. Нет куч денег, оголённых тел, машин, бессмысленных понтов и наигранного пафоса. Просто потрясно», «Ждём тебя на Грэмми в следующем году», - пишут в комментариях.

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