Известный российский актер Михаил Ефремов раскритиковал российское население

Как сообщает Politeka.net, Михаил Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что главными чертами русского народа являются завистливость и фальшивый патриотизм (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Сейчас все на патриотизме. Значит, точно проворовались. Если заговорили о патриотизме, значит, точно дырки в карманах", - отметил актер.

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Кроме того, он прокомментировал скандальное высказывание,  которое он сделал в 2013 году, о том, что русский народ - это "не ребенок, а мерзкая подростковая гнида".

Актер, отметил, что негативные качества российского общество проявились в 2014 году и добавил, что у него так же есть подобные черты.

"Это старая цитата. Завистливость, крикливость, истеризм, ну все, что потом проявилось в 2014 году. Я же неотъемлемая часть этого народа... Мне просто стыдно бывает, может быть, чаще. Хотя у меня есть выход в какие-то художественные осмысления этого дела. Это проще – жить с этим", – резюмировал он.

Также ранее сообщалось, что российский актер Михаил Ефремов высмеял путинских вояк новой сатирической песней, и вряд ли подобное понравится власть имущим.

На сцену артист вышел в бронежилете и шапке Чебурашки. Под мотив из песенки об этом сказочном герое он исполнил новое произведение, в котором рассказал о нелегкой судьбе росгвардейца.

Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.