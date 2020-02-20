Отар Кушанашвили сделал ряд скандальных заявлений о президенте РФ Владимире Путине

Грузинский и российский музыкальный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили делал довольно противоречивые заявления, он часто озвучивал прокремлевские и антиукраинские идеи. В частности, журналист говорил, что в войне Украины и России он "за Российскую Федерацию, в которой живет и которую любит".

Но в то же самое время, ругал президента РФ Владимира Путина за аннексию Крыма.

"Путин не х**ло, он преступник… Я не поддаюсь всеобщей пропагандисткой истерии, мой мозжечок мощнее всех, кто живет на Земле, так что на меня излучение Останкинской телебашни не действует. Путин преступник, потому что нельзя отнимать у соседа квартиру и дачу", - отметил Отар Кушанашвили в одном из интервью.

Кроме того, он добавил, что в каждой стране есть законы, которые нельзя взять и переступить, сказав: "мол, в Крыму и на Донбассе меня с вожделением и восторгом ждали".

Также Кушанашвили посоветовал Путину не лезть к другим странам, а разобраться с кучей проблем, которые сейчас существуют в Российской Федерации.

"В России миллионы безработных, миллионы тех, кто реально не доедает. Вместо того чтобы выпендриваться "Крым наш!", реши проблемы в своем доме, а не в чужой лезь", - рассказал телеведущий.

Ко всему прочему, тот добавил, что нормальные люди в России лишних двух копеек не имеют, а Путин Крым отнимает, чтобы отвлечь внимание населения от гораздо более глобальных проблем внутри страны.

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