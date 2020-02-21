Ушла из жизни мать звезды сериала «Моя прекрасная няня» Любови Полищук Ольга

Умерла женщина, которая заменила известному актеру Алексею Макарову мать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского артиста.

Ольга Полищук пережила свою известнейшую дочь Любовь на 13 лет и скончалась на 92 году жизни. Внук Ольги, известный актер Алексей Макаров, написал в своем посте по поводу семейной трагедии:

«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 — 21 февраля 2020. Светлая память».

Историю о том, что некогда Любовь Полищук оставила своего сына с матерью, а сама занималась карьерой в молодом возрасте – достаточно известна. Так мать актрисы вырастила Алексея, он в детстве называл бабушку мамой. Семья была близка с женщиной и после кончины Любови, Ольга очень любила, когда к ней в гости в Омск, РФ наведывалась правнучка Варвара и звездный внук Макаров. На странице Алексея в соцсети немало фото с бабушкой.

Напомним, что сама Любовь Полищук умерла после продолжительной борьбы с раком позвоночника в 2006 году.

Напомним и о том, что страшный диагноз звезде "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк роль матери которой в сериале исполнила, к слову сказать, именно покойная вышеупомянутая Любовь Полищук, поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья. Несмотря на нехватку инфрмации, так как семья старается держать происходящее в тайне, в сеть просочились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Затем осенью 2019 года появилась информация, что актрису выписали и перевели в реабилитационный центр, где она проходит процедуры в связи с параличем правой стороны тела.

Папарацци круглосуточно дежурят под стенами центра и заявляют, что в последнее время родные Заворотнюк перестали посещать учреждение. Предполагается, что либо состояние актрисы настолько ухудшилось, что медики запретили визиты, либо же ее выписали. В настоящее время местонахождение актрисы неизвестно.

Отметим, Новый год Заворотнюк отмечала в стенах клиники, несмотря на просьбы родственников отпустить ее домой.

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