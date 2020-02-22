21-летняя "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь порадовала многочисленных поклонников пикантным снимком, позволив насладиться своими прелестями

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в пиджаке белого цвета, соблазнительная зона декольте которого заставляет предаваться богатым фантазиям. Лицо модели крупным планом: сероглазая Леонила немного задрала голову и, кажется, будто смотрит не в объектив, а сквозь него. Для более страстного эффекта девушка чуть растрепала волосы и приоткрыла ротик. Получился весьма манящий образ, который просто не смог оставить пользователей сети равнодушными.

За несколько часов жаркий снимок "лайкнули" более 1500 раз. Фанаты засыпали красотку комплиментами, восторгаясь ее роскошной естественностью. Леонилу даже сравнили с известной французской актрисой Софи Лорен, секс-символом ХХ века.

"Ну ты знаешь🤤"

"Горячее и красивое фото 🌹😍🔥"

"Этот кадр смело можно назвать Партретом !"

"такая же красивая, как и молодая Софи Лорен"

Ранее мы сообщали, мисс Украина покорила сердца тысяч поклонников, выставив невероятно будоражащее фото, на котором она предстала в нижнем белье и колготках. Леонила избрала нескромную позу, позируя сбоку, выгнув спинку и поставив руку на пояс. Идеальные формы красотки заставляют сердца биться чаще.

Также мы рассказывали, как Гузь ошеломила фото со спортзала. Ради горячего кадра девушка позировала в обтягивающем топе и лосинах, которые выгодно подчеркнули все самые аппетитные места. Леонила сидела на тренажаре, расставив ноги. Девушка подписала кадр, что в "ее жизнь вернулся спорт".

Кроме того, недавно модель посветила упругими прелестями в трусиках и растянутом свитере. Она растянулась на скамейке, показав идеально плоский животик и соблазнительные бедра.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина сняла купальник и показала себя во всей красе

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