Солист группы DZIDZIO Михаил Хома показал в Инстаграме, чем закончилась ночная работаа

На кадрах можно увидеть Хому, которые демонстрирует руку, на которой, по его словам, самый большой синяк за его жизнь. Гематома оказалась реально огромных размеров. После показанной руки, Михаил показал лицо и вырячил глаза. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"После ночной смены съемок "Звезды за обменом" получил самый большой в моей жизни синяк. Сегодня снова ночная смена", - написал DZIDZIO.

Фанаты начали активно обсуждать публикацию:

"Ого, Полякова ударила", "Это гематома, а не синяк", " "Что случилось", "Что то такое", "Береги себя", "Здоровья вам. Выздоравливайте. Хотим видеть вас здоровыми", "Сделайте компресс. Спирт с водой смешать 1 к 1", "Бедняжка", "Боже, от чего же может быть такой синяк?".

Ранее мы сообщали, что украинский актер и певец DZIDZIO рассказал, на что потратил свой первый миллион.

Как утверждает певец, деньги нужно вкладывать, и избегать мимолетных расходов.

Дзидзьо признался, что свой заработанный второй миллион он потратил на съемки фильма - "DZIDZIO Первый раз".

"Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!" - поделился артист.

Сообщалось, что украинский певец Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, попал на днях в нестандартную ситуацию, заставив поклонников изрядно понервничать.

В своем микроблоге в Инстаграм знаменитость сообщил, что возникли проблемы с самолетом, на котором он вылетел из Вены в Киев.

«Вилетів з Відня і тут через 15 хвилин командир літака оголошує, що у нас проблеми з літаком😟 Поки кружляємо над Віднем🙏🏼», — написал певец.

Напомним, DZIDZIO показал, как выглядел задолго до популярности

А еще Politeka писала, что DZIDZIO в объятиях Кошевого устроил переполох

Также Politeka сообщала, что DZIDZIO поделился, как будет готовиться к появлению ребенка



