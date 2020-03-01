24-летняя украинская певица Алина Гросу покорила публику пикантным образом во время "Великого весняного концерту" исполнением новой песни "Грязные танцы"

Как передает Politeka.net, красотка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Алина предстала в теплом платье на пуговицах с длинными пышными рукавами. Бесспорно, изюминкой наряда стало до неприличия открытое декольте, от которого идет голова кругом. Завидный пышный бюст артистки никого не может оставить равнодушным. На одном из выложенных снимков Гросу крупным планом показала эту изюминку, не на шутку взбудоражив поклонников.

"спасибо @rusradio_ua за то, что так высоко оценили мою песню #ГрязныеТанцы 🤗 была счастлива вчера, находясь на сцене, видеть большое количество подпевающих мне людей❤️😘 спасибо вам за вашу любовь и поддержку!!!!", - подписала фото артистка.

Менее чем за сутки фото собрали почти 6 000 "лайков". Фанаты засыпали певицу комплиментами, отмечая, что "бджилка", наконец, повзрослела.

"Хорошая у тебя песня новая. Наверно твоя лучшая пока. "

"Радиостанции и чарты дело покупное. Я очень рад, что вы добились этого сами. Вы классная и то что вы делаете нравится людям, а это самое высокое признание 🤘🏻"

"Давно не была на вашем концерте , вчера увидела вас в Украине , впечатление отличное ! Красивая , повзрослевшая , хорошо танцующая , голос супер ! Песня класс!🔥"

"грязные танцы топ ,"

"Оч клевая песня и исполнение👍👍👍ах, да, и клип 🔥 🔥🔥💃"

Ранее мы сообщали, Гросу показала "любовь" с красавчиком-актером на съемках клипа на песню "Арестован". Многие задались вопросом, как на подобную выходку смотрит ее муж, бизнесмен Александр Комков. Актер прижался к Алине сзади, обняв за плечи, едва ли не за грудь, а она склонила к нем голову, запрокинув руку на шею.

"Супер Алиночка!!)))) Умнички, красавчики!!!)))Спасибо большое Вам за клип!!!))) РОМОЧКА, красавчик!!))) Самые лучшие 💋", - писали в комментариях.

Напомним, шикарная Гросу соблазнила видом во всем черном

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