Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась на шоу "Лига смеха" в ярко-розовом мини

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в стильном наряде яркого оттенка розового. Примечательным является то, что ранее сама Надя рассказала, как сильно ненавидит розовый оттенок, хотя довольно часто носит одежду данного цвета, пишет Politeka.

На новых кадрах звезда появилась в компании любимого супруга Владимира Дантеса, а также вместе со своим коллегой Игорем Ласточкиным. Отметим, звезда решила снова принять участие в знаменитом шоу «Лига смеха» несмотря на свою занятость. В этом сезоне артистка удивляет новыми образами все чаще.

Отметим, в окружении молодых парней Надя выглядит очень счастливой и довольной.

«Вернулась в тренерское кресло. 6 марта смотрите, как мы выбирали команды в Одессе - сразу два выпуска на @1plus1_ua в 20:25 и 22:25», – прокомментировала новые кадры сама звезда.

Поклонники тут же обсудили увиденное:

«Лучший тренер👸🏻», «Болею за твою команду😻💖😍💜», «Лаааааасточкин😍😍😍😍», «Вторая фотка топ😻🔥», «Команды Нади одержат поеду !🔥», «Ну что за лапуси эти двое 😀👏», «Зайки 😍», «Самые лучшие 2 тренераа❤️❤️❤️🔥», «По комментариям можно понять, что мы БОЛЕЕМ твоей командой 🤪❤️❤️».

Ранее молодая певица представила яркое весеннее фото, на котором позировала на улице в мрачноватом образе. Надя привычно надела свободную весеннюю куртку на замке, такого же оттенка майку-оверсайз. Дополнила наряд Надя лосинами с расписным принтом на колене, а также светлыми кроссовками с носками-гольфами.

Поклонники не остались равнодушны, написав множество комментариев под постом Дорофеевой:

«Где рука?🤔», «Надя, Надя.....нельзя быть такой красивой ....😂😂😂», «А мы на стиле 🌸🔥», «Класс , очень красивая фотка ну как всегда 😝😍♥️», «Самый идеальный,лук на весну😍», «На спорте💪🏻♥️», «Куда лестница с дверью уехала», «я уже думал ты забыла про этот хештег», «Самая😍🤍», «Красотка❤️🔥», «Любимая😍🔥», «Любовь❤❤❤🙈», – ответили поклонники

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