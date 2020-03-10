Российскую певицу Глюкозу раскритиковали в сети за неудачное изменение во внешности в рамках флешмоба

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«Не засмейся», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Глюкоза примеряет разные маски из соцсети, которая просто уродует ее лицо. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Я одна смотрела с каменным лицом?», «Даже не улыбнулась», «боже, что за уродство? Ну что за мода пошла, ужас», «выглядишь не естественно», «не увидел изменений», «это какой-то треш», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая украинская суперблондинка не устает удивлять своих фанатов все более необычными образами. При этом не все из них создаются для сцены. Певица поделилась с поклонниками новым забавным видео в разделе Сториз своего Инстаграм.

На кадрах Полякова решила показать себя за таким интимным занятием, как прием пищи. При этом, для пущей комичности певица добавила на видео фильтр, искажающий ее лицо и наделяющий ее огромными щеками и губами.

«Ночная жрица! Ммм…ммм, как вкусно, ням-ням-ням», - произносит Полякова на видео, цитируя свою популярную песню.

К сожалению, поклонники певицы не смогли оценить ее юмор в комментариях, так как в разделе Сториз отсутствует такая функция.

Напомним, Полякова в одном халате показала свою гордость крупным планом: "аж глаза разбегаются".

Как сообщала Politeka, суперблондинка Полякова ошарашила изменениями во внешности.

Также Politeka писала, что ненакрашенная Полякова показала лицо крупным планом, кадры облетели сеть.