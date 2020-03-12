Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как прошли ее последние съемки в весьма пикантном виде

Даша является активным пользователем сети и поэтому каждый день старается пополнять свою ленту в социальной сети Инстаграм, выкладывая сразу по несколько кадров из различных мероприятий, съемок и участий в различных проектах, пишет Politeka.

Несколько часов назад Даша представила небольшой ролик, отснятый во время работы над рекламой нового косметического продукта от бренда, представителем которого Даша является с осени 2019-го года.

Сама Даша позировала в одном лишь ярко-синем латексном плаще с тонким ремнем, а под ним можно заметить бежевого цвета белье. Волосы звезды аккуратно уложены, а на лице легкий, пости незаметный макияж.

Подписи же под новым видео звезда решила почти не оставлять, однако отметила лишь косметический бренд и то, что провела замечательный день с представителями этой команды.

«Мерилин)Не в сравнении...Просто есть такие женщины, которые улыбаются грустя...и чувствуют себя одинокими, когда им поклоняются сотни мужчин.А все потому, что они есть они, а настоящее всегда ценней, чем подделка», «Какая же красивая😍», «Невероятно красиво ❤️😍🔥», «Моя любимая... модель!!! 😍🔥😍🔥😍🔥😍», «Красавица!!!», «Современная Мэрилин Монро ❤️», – написали пользователи.

До этого мы сообщали, что Даша Астафьева похвасталась прелестями в фотостудии. В этот раз певица Астафьева позировала в необычных образах.

Она опубликовала три разных снимка в разных нарядах. На первом фото Даша преобразилась в нежную красавицу, с неярким макияжем и пионами в руках. Ее платье нежно-кремового цвета едва прикрыло пикантные места. Образ дополняли летние босоножки на шпильке.

На втором фото актриса позирует в более откровенном образе: в бежевом корсете, а ее руки связаны огромным бантом. Артистка мечтательно смотрит вверх. Образ дополняют массивные серьги.

Заключил подборку снимок в платье оригинального кроя темно-синего цвета.

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