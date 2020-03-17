Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова сегодня отмечает свой 25-й день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Елизавета родилась 17 марта 1995 года, а ее дебют в кино состоялся уже в 4-летнем возрасте.

В 2003 году Елизавета Арзамасова прошла кастинг и получила главную роль в мюзикле "Энни". Но огромную популярность ей принесла роль Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки" на телеканале СТС.

Сейчас Арзамасова продолжает играть в театре и сниматься в кино. В прошлом году она успела появиться в таких фильмах, как "Курьезы", "Любовницы", "Укрощение свекрови", а также в новом сезоне сериала "Ивановы-Ивановы".

Более того, актриса успевает следить за своей фигурой, поскольку активно ходит в спортзал. В личном Instagram звезда часто демонстрирует подтянутую фигуру и свои параметры.

Ранее мы рассказывали о том, что красавица из "Папиных дочек" устроила влажные игры в купальнике.

Актриса Мирослава Карпович в своем Instagram похвасталась, как проводить время на Мальдивах. Как известно, отпуск звезда проводила в компании своего возлюбленного.

«Как здорово мечтать,а потом держать свою мечту в ладошках, погружаться в нее, плескаться, наслаждаться, восторгаться и осознавать, что это не сон! Мальдивы оказались настоящим раем на Земле», — подписала Карпович опубликованные кадры.

В комментариях поклонники не сразу узнали актрису. Их не на шутку встревожил ее внешний вид, так как девушка, по их словам, сильно изменилась и похудела.

Напомним, звезда «Папиных дочек» без белья показала фигуру в прозрачном наряде.

Как сообщала Politeka, звезда «Папиных дочек» с бритой головой разделась на яхте.

Также Politeka сообщала, что звезда «Папиных дочек» похвасталась фигурой в купальнике.